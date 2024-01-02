Что тулякам посмотреть и почитать на новогодних праздниках

Вот и начались долгожданные новогодние выходные, впереди море веселья и активностей. А если больше предпочитаете полежать под теплым одеялом, то Тульская служба новостей подготовила подборку фильмов и книг, которые окунут в праздничную атмосферу.
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