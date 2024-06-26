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Командир «Ахмата» Алаудинов раскрыл, что спецоперация завершится до конца 2024 года

Командир «Ахмата» Алаудинов раскрыл, что спецоперация завершится до конца 2024 года

ДОНЕЦК, 26 июня, ФедералПресс. Спецоперация на Украине завершится победой России до конца 2024 года. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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