Среди пострадавших в страшном ДТП на М-11 оказались двое петербуржцев

Мужчину отправили на амбулаторное лечение, женщина – в тяжёлом состоянии находится в больнице. Появилась информация о двух петербуржцах, которые оказались среди пострадавших в результате страшной аварии с 50 автомобилями на 526 км трассы М-11 «Нева» в Новгородской области.