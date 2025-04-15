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«Это какая-то фантастика»: что подарили Овечкину за рекорд в НХЛ

«Это какая-то фантастика»: что подарили Овечкину за рекорд в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Как на успех россиянина отреагировал предыдущий рекордсмен Уэйн Гретцки? Что за подарок вручила жена канадца супруге Овечкина? И сколько денег Александр заработает на своем рекорде? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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