«Это какая-то фантастика»: что подарили Овечкину за рекорд в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Как на успех россиянина отреагировал предыдущий рекордсмен Уэйн Гретцки? Что за подарок вручила жена канадца супруге Овечкина? И сколько денег Александр заработает на своем рекорде? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».