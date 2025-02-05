Барановская откровенно рассказала, какие делала пластические операции

Барановская объяснила, зачем делала абдоминопластику Телеведущая заявила, что прибегла к пластике после беременности Фото: соцсети Юлии Барановской 44-летняя телеведущая и бывшая избранница Андрея Аршавина откровенно рассказала о пластической операции, которую перенесла после третьих родов.