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ИГИЛ* опубликовала видео нападения на военнослужащих в Герате

Через два дня после нападения на автомобиль с сотрудниками 207 корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видео этого нападения.

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