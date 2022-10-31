ИГИЛ* опубликовала видео нападения на военнослужащих в Герате

Через два дня после нападения на автомобиль с сотрудниками 207 корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видео этого нападения.
Через два дня после нападения на автомобиль с сотрудниками 207 корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видео этого нападения.
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