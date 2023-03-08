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Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении

Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВС России отбили украинскую атаку на Краснолиманском направлении в ЛНР. Кадры с места событий передает корреспондент РИА Новости.

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