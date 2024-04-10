Вечер музыки из фильмов Эльдара Рязанова в ЦНК 🗓 11 апреля, 16:00 📍 Победы, 28 📍 Вход свободный В программе всеми любимые и знакомые песни.
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Вечер музыки из фильмов Эльдара Рязанова в ЦНК 🗓 11 апреля, 16:00 📍 Победы, 28 📍 Вход свободный В программе всеми любимые и знакомые песни.