«Земля плывет в океане тёмной материи»: новая модель нашла способ обнаружить её

Земля может плыть через океан тёмной материи, а волны в этом невидимом океане, омывающие верхние слои атмосферы нашей планеты, могут генерировать обнаруживаемые радиоволны, которые позволят наконец обнаружить этот неуловимый компонент Вселенной.