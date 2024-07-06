«Земля плывет в океане тёмной материи»: новая модель нашла способ обнаружить её

Земля может плыть через океан тёмной материи, а волны в этом невидимом океане, омывающие верхние слои атмосферы нашей планеты, могут генерировать обнаруживаемые радиоволны, которые позволят наконец обнаружить этот неуловимый компонент Вселенной.
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