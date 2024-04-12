Путин и Лукашенко встретились с космонавтами и позвонили оленеводу

Об освоении по-настоящему космических высот детально говорили в Кремле. На встречу с президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пришли двое участников недавней экспедиции на МКС, и все вместе они сделали неожиданный телефонный звонок.