Путин и Лукашенко встретились с космонавтами и позвонили оленеводу

Об освоении по-настоящему космических высот детально говорили в Кремле. На встречу с президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пришли двое участников недавней экспедиции на МКС, и все вместе они сделали неожиданный телефонный звонок.
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