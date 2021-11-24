Призрак эмбриона возвращается

Я часто слышу фразу про синтез науки и религии. Сегодня я осознал, как это выглядит. Когда наука придумает клонирование человека, а религия скажет, что у клона нет души, ведь она появляется в момент зачатия.
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