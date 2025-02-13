Воскресное: учитель наотмашь ударил ученика по голове

Указка по голове заслуженно,за поведение надо отчислять из школы,пусть идет работать.

Вячеслав Денисов

Без коренного изменения Закона об образовании, двойка за поведение - имитация кипучей деятельности у депутатьев! Не пустозвонством надо заниматься, а работой!