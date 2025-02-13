Двойки за поведение в школах необходимо вернуть, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Метелев.
Воскресное: учитель наотмашь ударил ученика по голове
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Указка по голове заслуженно,за поведение надо отчислять из школы,пусть идет работать.
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11 час.
Н
Николай
..................... и выгонять из школы!!!
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9 час.
Вячеслав Денисов
Без коренного изменения Закона об образовании, двойка за поведение - имитация кипучей деятельности у депутатьев! Не пустозвонством надо заниматься, а работой!
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7 час.
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