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Экс-футболисту сборной Англии Стерлингу грозит до двух лет тюрьмы за опасное вождение

Экс-футболисту сборной Англии Стерлингу грозит до двух лет тюрьмы за опасное вождение

Бывшему футболисту сборной Англии Рахиму Стерлингу может грозить до двух лет лишения свободы после предъявления обвинений в опасном вождении, хранении закиси азота с целью вдыхания и отказе предоставить образец для анализа.

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