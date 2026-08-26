Экс-футболисту сборной Англии Стерлингу грозит до двух лет тюрьмы за опасное вождение

Бывшему футболисту сборной Англии Рахиму Стерлингу может грозить до двух лет лишения свободы после предъявления обвинений в опасном вождении, хранении закиси азота с целью вдыхания и отказе предоставить образец для анализа.
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