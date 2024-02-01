Бастрыкин заинтересовался выселением ветерана из дома после сюжета РЕН ТВ

После выхода сюжета РЕН ТВ глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту выселения ветерана из дома в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
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