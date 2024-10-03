«Рязанские новости» выяснили причину переименования детского центра «Колос»

«РН» выяснили, в связи с чем связано переименование ГБУ Рязанской области «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Колос» в ГБУ Рязанской области «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Зарница».
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