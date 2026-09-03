Сегодня, 3 сентября, в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России московское «Динамо» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом».
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