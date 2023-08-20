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Валерий Кечинов заявил о великолепных шансах «Спартака» победить «Зенит на чемпионате России

Валерий Кечинов заявил о великолепных шансах «Спартака» победить «Зенит на чемпионате России

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов рассказал об ожиданиях от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

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