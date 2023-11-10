Основатель HYBE заявил, как планирует расширять k-pop индустрию

В недавнем интервью Бан Ши Хёк предложил убрать из названия k-pop букву «k». По его мнению, нужно отходить от корейских традиций, чтобы расширяться не только в пределах азиатской культуры, но и по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии