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Букингемский дворец представил официальное фото Карла III к его юбилею

Букингемский дворец представил официальное фото Карла III к его юбилею

К празднованию 75-го дня рождения короля Великобритании Карла III Букингемский дворец представил новый официальный портрет монарха, для которого он позировал в своем любимом саду Clarence House – вестминстерской резиденции британской королевской семьи.

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