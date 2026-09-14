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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачеву вручили свитер «Ак Барса» на турнире в Альметьевске: «Передали чемпиону UFC подарок от клуба»

Чемпион UFC Ислам Махачев получил в подарок свитер « Ак Барса ». «Ислам Махачев посетил организованный компанией «Татнефть» бойцовский турнир в Альметьевске, а мы передали чемпиону UFC подарок от клуба», – говорится в сообщении казанской команды.

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