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Закон, порядок, государство

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  • Traveller
    Ну призывайте, призывайте... А вот под камеры ТВ растреляли бы одного-двух, сразу бы отпала бы необходимость в уговорах.МВД России призыв...
  • Дмитрий Гурин
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  • А Кудасов
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В Пензе транспортные полицейские и общественники поздравили воспитанников благотворительного фонда с новогодними праздниками

Традиционно в преддверии Нового года сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте и члены Общественного совета при линейном отделе организуют мероприятия в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

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