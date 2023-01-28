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Инвестор «Химок» Садыгов верит, что клуб останется в РПЛ: «Никаких проблем нет. Тем более с финансированием»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о финансировании клуба. — Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон? — Я уже говорил, что доиграют.

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