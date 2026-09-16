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Пункт-А

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Улицы всех четырех районов Астрахани завтра останутся без электричества

Улицы всех четырех районов Астрахани завтра останутся без электричества

Ремонт электросетей завтра - 17 сентября обесточит целый ряд жилых кварталов, социальных учреждений и объектов инфраструктуры.

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