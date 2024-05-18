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Предварительная оценка Росстата: рост ВВП РФ в I квартале ускорился до 5,4%

Предварительная оценка Росстата: рост ВВП РФ в I квартале ускорился до 5,4%

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС Рост российской экономики в I квартале составил 5,4%. Такую предварительную оценку представил Росстат, соответствующие материалы опубликованы на сайте ведомства.

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Комментарии
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Лев Добрый
Большой привет дер Ляйен, это чипы из стиральных машинок помогли России!😜👈😎⚔️👍
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