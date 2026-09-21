ЦИК обработал 75% голосов на выборах в Госдуму

Обработано уже 75,31% голосов, лидирует «Единая Россия» с 57,48%, КПРФ набирает 14,03%, ЛДПР — 8,75%, «Новые люди» — 8,01%, «Справедливая Россия» — 5,01%.
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