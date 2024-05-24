«С тобой также весело, как с моей покойной собачкой», — Пугачева заставила Лолиту «покраснеть» перед коллегами

Лолита пришла к уважению в адрес Аллы Борисовны Пугачевой далеко не сразу. Сейчас она испытывает по отношению к артистке благодарность за то, что когда-то та злоупотребляла нравоучениями и даже выводила ее из себя, но в молодые годы Милявской тяжело было смириться с характером властной коллеги.