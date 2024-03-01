Экс-спикер Маккарти: Байден использовал шпаргалки даже на личных встречах

Президент США Джо Байден неспособен вести беседу без использования заранее заготовленных подсказок. Он общался с людьми по запискам и телесуфлеру даже во время частных встреч с небольшим количеством гостей, сообщил Fox Business бывший председатель палаты представителей Кевин Маккарти.
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