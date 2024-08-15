Режим ожидания и банкротство: Что ждет россиян в новых условиях дорогой ипотеки

В июле 2024 года произошло два события, которые кардинальным образом сказались на российском рынке недвижимости – сначала в стране перестала действовать программа неадресной льготной ипотеки на новостройки, а затем Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых.