Режим ожидания и банкротство: Что ждет россиян в новых условиях дорогой ипотеки

В июле 2024 года произошло два события, которые кардинальным образом сказались на российском рынке недвижимости – сначала в стране перестала действовать программа неадресной льготной ипотеки на новостройки, а затем Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых.
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