Север Столицы
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Север Столицы

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Станция Петровско-Разумовская МЦД-3 в Тимирязевском районе закроется с 15 июля

Станция Петровско-Разумовская МЦД-3 в Тимирязевском районе закроется с 15 июля

С 15 июля поезда временно не будут останавливаться на станции Петровско-Разумовская третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3).

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