Ряд европейских государств предложили прекратить финансирование организации. Дарья Неяскина16-07-2026 16:19 © Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press Поделиться: Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах и возможного восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), несмотря на призывы ряда европейских государств пересмотреть решение.
МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Одно из ключевых предложений-"Ряд европейских государств предложили прекратить финансирование организации."И, в России нашелся предатель, который услужил западным хозяевам выкинув из списков российских спортсменов, а ещё за государственный счёт решил пополнить счета этой организации, которая ненавидит всех кто живёт в России
Ответить
1 м.
Надежда
Спортсменам плевать на то, что этот мок такой же инструмент в руках русофобов и он будет выполнять все приказы своих западных хозяев! А "допуск" на своих условиях к соревнованиям РФ-это один из способов шантажа и давления на Россию и российский народ!((😡👎
Ответить
1 м.
Свежие комментарии