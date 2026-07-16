МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

Одно из ключевых предложений-"Ряд европейских государств предложили прекратить финансирование организации."И, в России нашелся предатель, который услужил западным хозяевам выкинув из списков российских спортсменов, а ещё за государственный счёт решил пополнить счета этой организации, которая ненавидит всех кто живёт в России

Надежда

Спортсменам плевать на то, что этот мок такой же инструмент в руках русофобов и он будет выполнять все приказы своих западных хозяев! А "допуск" на своих условиях к соревнованиям РФ-это один из способов шантажа и давления на Россию и российский народ!((😡👎