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Страна и люди

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МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

  Ряд европейских государств предложили прекратить финансирование организации. Дарья Неяскина16-07-2026 16:19 © Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press Поделиться: Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах и возможного восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), несмотря на призывы ряда европейских государств пересмотреть решение.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Одно из ключевых предложений-&quot;Ряд европейских государств предложили прекратить финансирование организации.&quot;И, в России нашелся предатель, который услужил западным хозяевам выкинув из списков российских спортсменов, а ещё за государственный счёт решил пополнить счета этой организации, которая ненавидит всех кто живёт в России
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1 м.
Надежда
Спортсменам плевать на то, что этот мок такой же инструмент в руках русофобов и он будет выполнять все приказы своих западных хозяев! А &quot;допуск&quot; на своих условиях к соревнованиям РФ-это один из способов шантажа и давления на Россию и российский народ!((😡👎
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1 м.