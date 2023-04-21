Медведева о занятиях гимнастикой в детстве: «Я крутила чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. Потом учителя сказали маме: «Не приходите больше, пожалуйста!»

«Все дети выполняли задания: ходили на мысочках, ручки наверх, бегали, на пяточках ходили. В это время, пока все ходили по кругу, я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала.
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