Спикер Совфеда считает, что одна идеология не нужна в Конституции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на тему единой идеологии. Она считает, что единую идеологию не нужно добавлять в Конституцию России, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на отрывок из интервью ТАСС.
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