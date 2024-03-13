360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Солдаткин
    Французы! Дайте Макрону автомат и отправьте в Херсон!!!Le Monde: Макрон ...
  • Афонин Андрей
    И вообще: а где это находится золотой запас царской России, вывезенный союзниками по Антанте?   В японии, Чехии, и ещ...ЕП потребовал у Р...
  • Олег Самойлов
    Вот пусть и требует гейжопа от царского правительства и от большевиков! Россия-то тут при каких коврижках?ЕП потребовал у Р...

Захарова: указ Зеленского и язык ультиматумов помешали переговорам по Украине

Захарова: указ Зеленского и язык ультиматумов помешали переговорам по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское законодательство препятствует проведению переговоров по Украине, в частности, указ президента страны Владимира Зеленского о запрете на диалог с Россией, который сначала нужно отменить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх