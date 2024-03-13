Захарова: указ Зеленского и язык ультиматумов помешали переговорам по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское законодательство препятствует проведению переговоров по Украине, в частности, указ президента страны Владимира Зеленского о запрете на диалог с Россией, который сначала нужно отменить.
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