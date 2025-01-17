Новый проект ракеты «воздух-поверхность» от General Atomics Рекламное изображение перспективной ракеты от GA и EGS.
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Новый проект ракеты «воздух-поверхность» от General Atomics Рекламное изображение перспективной ракеты от GA и EGS.
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