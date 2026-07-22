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Fox News: Трамп поручил разрешить бывшим госслужащим раскрывать данные об НЛО

Fox News: Трамп поручил разрешить бывшим госслужащим раскрывать данные об НЛО

www.globallookpress.com/Yuri Gripas Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам и разведывательному сообществу освободить бывших госслужащих от обязательств по соглашениям о неразглашении (NDA) в части информации об НЛО.

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