Пользователи сообщили о сбое в работе российских сервисов

Пользователи сообщили о сбое в работе российских сайтов и приложений. В частности жалобы поступают на сервисы «Яндекс», «Циан», «Яндекс Музыка», «Купер», «Яндекс Пэй», «Яндекс Еда», «Магнит», «Додо Пицца», «Вкусно и точка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)