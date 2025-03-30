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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Пользователи сообщили о сбое в работе российских сервисов

Пользователи сообщили о сбое в работе российских сервисов

Пользователи сообщили о сбое в работе российских сайтов и приложений. В частности жалобы поступают на сервисы «Яндекс», «Циан», «Яндекс Музыка», «Купер», «Яндекс Пэй», «Яндекс Еда», «Магнит», «Додо Пицца», «Вкусно и точка».

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