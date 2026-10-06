Выборы в Бразилии, штрафы за хулиганство и «умные» очки

- Первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат; - Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году повысится до 28 935 рублей, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов; - Штрафы за хулиганство и нарушение пожарной безопасности могут вырасти вдвое; - Минтранс РФ утвердил изменения в Федеральных авиационных правилах; - В Норвегии частично ограничат пользование умными очками в общественных местах.
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