Выборы в Бразилии, штрафы за хулиганство и «умные» очки

- Первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат; - Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году повысится до 28 935 рублей, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов; - Штрафы за хулиганство и нарушение пожарной безопасности могут вырасти вдвое; - Минтранс РФ утвердил изменения в Федеральных авиационных правилах; - В Норвегии частично ограничат пользование умными очками в общественных местах.