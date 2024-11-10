К Новому году в Тульской области обновят номерные знаки автомобилей. Об этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, Флаг РФ в правом нижнем углу госномера станет обязательным.
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