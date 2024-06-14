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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далич перед Испанией: «Хорватия знает, что надо делать. Постараемся победить, хотим хорошо начать Евро» 

Игра 1-го тура Евро-2024 пройдет в субботу. «Мы играем в самой сильной группе Евро, с нами действующий чемпион Италия и победитель Лиги наций Испания.

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