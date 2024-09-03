В настоящее время бесланская школа № 1 представляет собой мемориальный комплекс. На стенах спортзала, где боевики удерживали заложников, размещены фотографии погибших.
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В настоящее время бесланская школа № 1 представляет собой мемориальный комплекс. На стенах спортзала, где боевики удерживали заложников, размещены фотографии погибших.