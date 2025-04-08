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Царьград

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Великобритания и Франция готовятся к миротворческой миссии на Украине

Великобритания и Франция готовятся к миротворческой миссии на Украине

Великобритания и Франция, в лице адмирала Радакина и генерала Биркара, обсуждают возможные сценарии миротворческой операции на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Страны посылающие оружие,не вправе корчить из себя &quot;миротворцев&quot;!
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