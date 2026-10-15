Премьер-министр Армении Никол Пашинян не отказывается от курса на сближение с Евросоюзом, однако замедляет этот процесс из-за экономической зависимости страны от России и возможных политических рисков, заявил эксперт клуба «Дигория» Гарник Туманян в беседе с «Царьградом».