Премьер-министр Армении Никол Пашинян не отказывается от курса на сближение с Евросоюзом, однако замедляет этот процесс из-за экономической зависимости страны от России и возможных политических рисков, заявил эксперт клуба «Дигория» Гарник Туманян в беседе с «Царьградом».
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