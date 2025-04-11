Посетил раненных солдат ВСУ: принц Гарри тайно побывал во львовской клинике Евгения КомароваКак стало известно, принц Гарри 10 апреля тайно посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ.
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