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Пронедра

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Посетил раненных солдат ВСУ: принц Гарри тайно побывал во львовской клинике

Посетил раненных солдат ВСУ: принц Гарри тайно побывал во львовской клинике

Посетил раненных солдат ВСУ: принц Гарри тайно побывал во львовской клинике Евгения КомароваКак стало известно, принц Гарри 10 апреля тайно посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ.

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Комментарии
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федор
Мелкобритовский торчок и клоун ! Принц чего , острова?
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Еблан плешивый! Жить надоело?
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11 час.
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