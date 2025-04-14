Минобороны РФ: экипажи Су-25 ликвидировали замаскированную в курском лесу технику ВСУ

Ракеты выпускались парами с малых высот Экипажи самолетов Су-25 ликвидировали бронетехнику украинской армии, замаскированную в лесистой местности в Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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