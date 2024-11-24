Пожарные спасли из огня мать и двух сыновей. Горела квартиры на улице Шаврова, 15. Детей в возрасте 5 и 17 лет госпитализировали.
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Пожарные спасли из огня мать и двух сыновей. Горела квартиры на улице Шаврова, 15. Детей в возрасте 5 и 17 лет госпитализировали.