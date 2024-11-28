Жителям Забайкалья решили компенсировать отсутствие газа

Потребителям электроэнергии в Забайкальском крае из числа физических лиц местные власти должны увеличить объем лимита потребления, об этом сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
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