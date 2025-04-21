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Европейцы после встречи с представителями США заговорили о возвращении за стол переговоров

Европейцы после встречи с представителями США заговорили о возвращении за стол переговоров

Прошедшие в четверг переговоры в Париже с участием представителей администрации США и европейскими деятелями если и не стали чем-то прорывным в плане достижения какого-то весомого результата, то уж точно потешили самолюбие европейских чиновников.

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