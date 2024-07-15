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Кин о победе Испании на Евро: «У них все прекрасно смикшировано: скорость, молодость, опыт. Есть и талант, и трудолюбие» 

Кин о победе Испании на Евро: «У них все прекрасно смикшировано: скорость, молодость, опыт. Есть и талант, и трудолюбие» 

В финале испанцы одолели Англию (2:1). «Сильнейшие победили и сегодня, и на всем турнире в целом.  У них все прекрасно смикшировано: скорость, молодость, опыт.

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