«Чикаго Файр» предоставит болельщикам бонусы, если Месси не сыграет за «Интер Майами» против их команды

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31 августа «Чикаго Файр» сыграет против «Интер Майами» в домашнем матче чемпионата МЛС. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси, выступая за Аргентину, не доиграл до конца финальный матч Кубка Америки против Колумбии.