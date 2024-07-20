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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго Файр» предоставит болельщикам бонусы, если Месси не сыграет за «Интер Майами» против их команды

«Чикаго Файр» предоставит болельщикам бонусы, если Месси не сыграет за «Интер Майами» против их команды

31 августа «Чикаго Файр» сыграет против «Интер Майами» в домашнем матче чемпионата МЛС. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси, выступая за Аргентину, не доиграл до конца финальный матч Кубка Америки против Колумбии.

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