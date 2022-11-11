Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Тихонов поддержал Роднину: «Почему футбол должен сидеть на хребте народа? На стадион приходит 500 человек, на какой хрен строили на 40 тысяч?»

Александр Тихонов выступил против поддержки футбольных клубов за счет бюджетных средств. «Мне непонятно: почему российский футбол должен сидеть на хребте народа? Нормальный футбол во всех странах зарабатывает сам, с помощью телевидения и трибун.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх